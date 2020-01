Evergemnaren krijgen voortaan tweewekelijks nieuwskrant in de bus Joeri Seymortier

07 januari 2020

11u36 0 Evergem De gemeente Evergem wil korter op de bal communiceren met de burger, en gaat voortaan tweewekelijks een Burggrave Nieuwskrant in de brievenbussen droppen.

Er valt vanaf nu tweewekelijks een kleine ‘Burggrave Nieuwskrant’ in de Evergemse brievenbussen. Vier keer per jaar krijgen alle Evergemnaren ook nog een uitgebreid ‘Burggrave Magazine’ er bovenop. De eerste nieuwskrant valt op woensdag 8 en donderdag 9 januari in de Evergemse brievenbussen.

“De ‘Burggrave Nieuwskrant’ telt om de veertien dagen vier pagina’s”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De nieuwskrant bevat uitsluitend korte nieuwsberichten en kalenderitems, telkens over een periode van twee weken. Op deze manier kunnen we onze inwoners kort op de bal informeren. Naast de nieuwskrant valt ieder seizoen nog een uitgebreid ‘Burggrave Magazine’ in de brievenbus. In dat magazine ligt de focus op duiding, achtergrond en verdieping van de dienstverlening. Het magazine krijgt vaste rubrieken. Het eerste boekje valt op 4 en 5 maart in de Evergemse brievenbussen.”

Meer over Burggrave Magazine