Evergemnaren krijgen mondmaskers zaterdag in de bus Joeri Seymortier

04 mei 2020

12u16 2 Evergem Nu zaterdag 9 mei krijgen alle inwoners van Evergem die twaalf jaar of ouder zijn, hun eerste mondmaskers in de brievenbus.

“Op 9 mei krijgen alle inwoners vanaf 12 jaar van gemeente Evergem drie chirurgische mondmaskers in de brievenbus”, zeggen burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) en schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Vrijwilligers die via de gemeente aangesteld zijn, zullen de maskers verdelen. Je kan die maskers meerdere keren kort gebruiken. Midden juni krijgt elke inwoner vanaf 12 jaar ook een kwaliteitsvol herbruikbaar mondmasker. Dat laatste masker kan je zeker honderd keer gebruiken. De mondmaskers en de gebruiksaanwijzing worden met de grootste zorg in een enveloppe gestopt. Ook de verdeling van de enveloppen gebeurt op een hygiënische manier. De vrijwilligers houden steeds anderhalve meter afstand.”

De gemeente Evergem investeert 200.000 euro voor de mondmaskers.