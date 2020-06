Evergemnaren krijgen hun ‘Warm Evergem Bon’ tegen de zomer Joeri Seymortier

20 juni 2020

10u49 7 Evergem Evergem lanceert een oproep naar de handelaars om zich te registeren voor de Warm Evergem Bon. Nu al kan je bij 150 handelaars terecht.

Tegen de zomer krijgt elk gezin in Evergem een ‘Warm Evergem Bon’ van 20 euro in de bus. De gemeente roept handelaars die de Evergembon nog niet aanvaarden op om zich in te schrijven. “Heel wat Evergemse ondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “De gemeente investeert daarom 400.000 euro in een ‘Warm Evergem bon’ voor inwoners en ondernemers. We bereiden de bedeling van voor tegen de zomer. We roepen ondernemers op om zich massaal in te schrijven, en de waardebon ook in hun zaak te ontvangen.”

Wil je graag dat gezinnen of ondernemers hun ‘Warm Evergem bon’ in jouw handelszaak besteden? Registreer je dan als aanvaardpunt voor deze bonnen. Dat kan via evergem.be/warmevergembon of contacteer Evergem Info op 09/216.05.00.