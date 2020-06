Evergemnaren krijgen herbruikbaar mondmasker vanaf vrijdag in de bus Joeri Seymortier

15 juni 2020

11u02 0 Evergem De inwoners van Evergem, die 12 jaar of ouder zijn, krijgen vanaf vrijdag 19 juni hun beloofde herbruikbaar mondmasker in de brievenbus.

Evergem deelde in de maand mei al drie chirurgische mondmaskers uit aan elke Evergemnaar van 12 jaar en ouder. “Die maskers kreeg iedereen vorige maand al vlotjes in de brievenbus”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “We hadden onze inwoners ook nog een herbruikbaar mondmasker beloofd. Dat masker dat je tot 100 keer kan wassen, valt op vrijdag 19, zaterdag 20 of zondag 21 juni in de brievenbus. Een team van 25 medewerkers stopt het masker en de gebruiksaanwijzing de komende dagen in een omslag, en eind deze week worden ze bezorgd aan huis. Een mondmasker is maar één van de beschermende maatregelen om een heropleving van het virus te vermijden, maar we zetten daar als gemeente toch graag op in.”