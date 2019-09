Evergemnaar (85) overlijdt na val met elektrische fiets Wouter Spillebeen

12 september 2019

17u18 4 Evergem Een 85-jarige man uit Evergem is donderdagochtend overleden na een val met een elektrische fiets op de N456 (Hulleken) in Evergem. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De bejaarde man reed op het fietspad in de richting van Kaprijke toen hij iets na 10 uur ten val kwam. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hun hulp mocht niet meer baten. Hij kwam ter plaatse om het leven. De brandweer plaatste een rode tent om het lichaam van de man aan het zicht te onttrekken. Rond 12 uur werd het fietspad weer vrijgemaakt.

Hoe de man precies ten val kwam, wordt nog onderzocht. Het parket Oost-Vlaanderen voert nog verder onderzoek naar de omstandigheden. “Het staat intussen wel vast dat er geen andere partijen bij betrokken waren. Het gaat dus niet om een aanrijding”, klinkt het. De achterband van de elektrische damesfiets was lek, maar of dat de aanleiding was van de val, is nog niet duidelijk. Enkele buurtbewoners speculeren dat het slachtoffer mogelijk onwel werd tijdens het fietsen, maar het parket stelt voorlopig dat de man overleden is aan een hoofdwonde die hij opliep bij de val. De fiets is in beslag genomen voor verder onderzoek.