Evergem zoekt nieuwe uitbater Hoveniershuis aan Kasteel Wippelgem Joeri Seymortier

04 augustus 2019

11u16 0 Evergem De gemeente Evergem gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor het Hoveniershuis, aan het Kasteel van Wippelgem.

De gemeente schrijft een nieuwe concessie uit voor het Hoveniershuis. Wil jij een restaurant, brasserie of café uitbaten in de buurt van het kasteel? Dan kan je inschrijven tot 4 september via www.evergem.be/hoveniershuis.

De nieuwe concessie start op 1 december 2019, en duurt zes jaar. Je kan daarna eenmalig een verlenging krijgen van nog eens zes jaar. “De gemeenteraad hecht veel belang aan samenwerkingen met sociale organisaties, sociale projecten of ander sociaal engagement bij de uitbating van de concessie”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V) nog.