Evergem zoekt nieuwe toekomst voor oude site Aldi: appartementen, winkels, maar ook veel groen Joeri Seymortier

16 november 2019

14u59 0 Evergem Evergem zoekt een nieuwe toekomst voor de site van de oude Aldi en de feestzaal Hof ter Evergem. Er komt een nieuw woonproject.

Het gaat om een groot gebied van vijf hectare in het centrum van Evergem, gelegen tussen de Christoffelweg, Brielken en Hoeksken. Vroeger stond daar de oude Aldi en feestzaal Hof Ter Evergem. Nu ligt de site er vervallen bij, en dat is een doorn in het oog van het dorp. “Een ontwikkelaar wil daar nu een nieuw project van appartementen en winkels realiseren”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We stoten op een verouderd dossier uit 2001, waarin zowat de volledige site vol beton kan gegoten worden. Dat willen we vandaag niet meer laten gebeuren en daarom gaan we als gemeente een nieuw masterplan opstellen. Samen met de buurt willen we kijken of we ook een groenzone of een centraal park in het project kunnen krijgen. Groen in de dorpskern is echt wel belangrijk. Het masterplan zal ook de mobiliteit onderzoeken. Op vlak van openbaar vervoer zit het goed, want er is vlakbij een tramhalte, treinstation en verschillende bushaltes. Samen met alle stakeholders van buren, ontwikkelaars en de gemeente willen we hier een project voor de toekomst van maken. Dit moet een eyecatcher voor Evergem worden.”

Woensdag infomarkt

Op woensdag 20 november vindt een infomarkt plaats over de opmaak van een masterplan. Tussen 19 tot 21 uur kan elke inwoner van Evergem zijn mening geven en vragen stellen aan een aantal experts. Je kan terecht in het gemeentehuis van Evergem.