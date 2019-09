Evergem zet samenwerking met vzw Feestvarken voort Joeri Seymortier

17 september 2019

20u17 2 Evergem De gemeente Evergem heeft beslist om de samenwerking met de vzw Feestvarken ook in 2020 voort te zetten.

Feestvarken is een vereniging die streeft naar een fijne verjaardag voor elk kind. “Kinderen in armoede ontvangen een verjaardagspakket, waarmee ze een leuk feestje kunnen vieren”, zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). “Het doel is om alle kinderen gelukkig te maken op hun verjaardag. De organisatie kan blijven bestaan dankzij giften van verenigingen, sportclubs, bedrijven, scholen en particulieren. De Sociale Dienst van Evergem bezorgt namen en adressen aan de vzw, waar zij een pakket kunnen bezorgen. Elke jarige ontvangt dan een pakket op maat, ter waarde van ongeveer 45 euro. In het pakket zit een cadeau voor de jarige, materiaal om een feestje te houden zoals cake, vlaggen, ballonnen... en een traktatie om uit te delen in de klas. Dit jaar vroeg de Sociale Dienst al zo’n 120 pakketten aan. De pakketten worden in Den Dries samengesteld en ingepakt door vrijwilligers.”

Info: www.feestvarkenvzw.be.