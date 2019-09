Evergem zet 1 miljoen euro aan de kant voor haar kerken Joeri Seymortier

Evergem Evergem zet deze legislatuur maar liefst 1 miljoen euro aan de kant, voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

De kerkfabrieken moeten instaan voor het onderhoud van de kerken, maar het is wettelijk geregeld dat de gemeentebesturen verplicht bijspringen wanneer er geld te kort is. Evergem heeft negen dorpen, maar ondertussen wel maar zes ‘actieve’ kerken meer. Rieme, Kluizen en Kerkbrugge vallen uit de boot. In de zes andere dorpen zijn de kerken wel nog open voor kerkdiensten. En dat kost handen vol geld.

“We zijn in Evergem volop bezig met de opmaak van ons meerjarenplan”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De meerjarenplanningen van de zes kerkfabrieken zijn al klaar. We gaan als gemeentebestuur een miljoen euro voorzien, voor de kerken de komende zes jaar. Ook al is het niet gezegd dat we al dat geld nodig zullen hebben. We proberen die kost als gemeente echt wel in de hand te houden. Er zijn al enkele kerken gesloten in het verleden. Ik weet dat er uit bepaalde hoek kritiek komt op dat hoge bedrag voor de kerken. Maar als gemeente zijn we verplicht dat te doen. Dat is een wet die nog komt uit de tijd van Napoleon”, zegt de burgemeester nog.