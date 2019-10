Evergem wint zilver in strijd voor ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’: “De wereld leefbaarder maken voor iedereen” Joeri Seymortier

25 oktober 2019

13u37 2 Evergem De gemeente Evergem heeft een zilveren medaille gewonnen in haar strijd voor de zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Evergem was een van de twintig pilootgemeenten die in Vlaanderen de duurzame ontwikkelingsdoelen uitdragen. “De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn 17 doelstellingen die moeten gehaald worden om de wereld leefbaarder te maken voor iedereen”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Het gaat onder andere over de strijd tegen armoede en honger, voor gendergelijkheid, recht op proper water en eerlijke consumptie. De pilootgemeenten zochten hoe ze de doelstellingen kunnen integreren in het gemeentelijk beleid. Na Harelbeke is Evergem de tweede beste van de klas. We hebben al heel wat gedaan, samen met het gemeentepersoneel, maar ook met acht klassen uit het vierde leerjaar. Ook verenigingen, zelfstandigen en particulieren die het verschil maken en een voorbeeld stellen, werden door ons al in de bloemetjes gezet.”

Info: www.evergem.be/sdg.