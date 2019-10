Evergem wil geen extra opvangplaatsen voor asielzoekers Joeri Seymortier

10 oktober 2019

Evergem wil geen extra opvangplaatsen voorzien in het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers.

Fedasil heeft naar heel wat gemeenten een oproep gelanceerd om extra opvangplaatsen te voorzien. Groen Evergem wou het standpunt van de gemeente kennen. “Wij gaan voorlopig geen extra opvangplaatsen openen”, zegt schepen Patrick Huyghe (N-VA). “We hebben vandaag 24 opvangplaatsen en dat is volgens ons voldoende. Fedasil spreekt in de brief enkel over een te verwachten nood aan extra plaatsen. Maar dat is dus absoluut nog geen zekerheid.”

De opvangplaatsen zijn momenteel in de Spoorwegstraat 15 en 17, Bibliotheekstraat 20, en in de Hospitaalstraat 12. In de spoorwegstraat 17 heeft de gemeente nog een leegstaand appartement, geschikt voor vijf personen. Ideaal voor extra opvang, vindt Groen Evergem. Maar dat is niet het plan. “Dat appartement willen we gebruiken als extra doorgangswoning voor onze Evergemse burgers. Soms is er heel snel een woning nodig, in geval van ramp, brand of andere calamiteit”, zegt schepen Huyghe nog.