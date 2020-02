Evergem wil extra parking aan Hoge Wal Joeri Seymortier

Evergem De gemeente Evergem wil extra parkeerplaats voorzien aan de sportsite Hoge Wal in Ertvelde.

Sportcentrum Hoge Wal is een van de drukst bezochte plekken in Evergem. Zeker bij grote organisaties is er een parkeertekort, en wordt te veel in de straten in de buurt geparkeerd. Daar wil de gemeente iets aan veranderen. “Er komt een extra parking aan de site Hoge Wal”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We hebben vandaag een noodparking die bij grote evenementen zoals Levensloop of de Ekiden al gebruikt wordt. Dat stuk grond willen we inrichten als een echte parking. Omdat het gebied watergevoelig is, gaan we ook plaats vrijhouden voor een waterbuffer.”

Het stuk grond is eigendom van de gemeente, maar is vandaag woonzone. Daarom moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden om de plannen te kunnen realiseren.