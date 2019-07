Evergem viert 11 juli: Vlaamse klassiekers zingen, vendelzwaaien en dansen Joeri Seymortier

09 juli 2019

10u55 0 Evergem Evergem viert de Vlaamse feestdag op donderdag 11 juli op het kasteeldomein van Wippelgem.

De moestuin van het kasteel wordt donderdag vanaf 19 uur een feestruimte met Evergemse fanfares en koren. “Het evenement ‘Evergem zingt en swingt’ wordt een gezellige avond vol muziek, zang en dans”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “De fanfares ‘Iever en Eendracht’ en ‘Willen is Kunnen’ geven het beste van zichzelf. Volksdansgroep Sneyssens geeft vendel- en dansinitiaties en ook wat demonstraties. We zingen samen met de Evergemse koren enkele bekende Vlaamse klassiekers. Wat allemaal op het programma staat? Onder andere ‘Mia’, ‘Ik hou van u’, ‘In de stille Kempen’, ‘Klokke Roeland’ en ‘De Vlaamse Leeuw’ worden gezongen. Deze avond is gratis, en reserveren is niet nodig. Iedereen krijgt een drankje.”

De verenigingen die meewerken zijn het Koninklijk A Capella-Samankoor Ertvelde, Parochiaal Zangkoor Ertvelde, Sjaloomkoor Doornzele, Gemengd KWB-koor Ertvelde, Zangkoor Sint-Cecilia Sleidinge, Papillon, Iever en Eendracht, Willen is Kunnen en Volksdansgroep Sneyssens.