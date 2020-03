Evergem verzamelt horecazaken die aan afhaal doen: nu al bijna 30 adresjes in het overzicht Joeri Seymortier

21 maart 2020

15u32 0 Evergem De gemeente Evergem verzamelt de horecazaken die in deze coronatijden afhaalmaaltijden aanbieden.

Op de gemeentelijke website van Evergem staat een lijstje met alle horecazaken die in Evergem thuis leveren of waar je maaltijden kan afhalen. “Op die manier is het voor de Evergemnaar snel duidelijk of zijn favoriete lokale horecazaak nog maaltijden aanbiedt”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “De openbare markten in Evergem zijn afgelast. Ze mogen enkel doorgaan wanneer ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuur hebben. In Evergem zijn er echter voldoende winkels en warenhuizen. Dus de markt mag niet meer doorgaan. Marktkramers die ook in afhaal voorzien, voegen we wel ook toe aan de lijst op de website.”

De maatregel geldt ook foodtrucks en ijskarren. De federale overheid laat enkel foodtrucks toe als ze een volwaardige meeneemmaaltijd aanbieden. De lijst met afhaalpunten kan je raadplegen op www.evergem.be/afhalen. Horecazaken en marktkramers kunnen zich aanmelden voor de lijst op www.evergem.be/maaltijden.