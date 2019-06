Evergem verkoopt voormalig administratief centrum Kluizen: geschat op 254.000 euro Joeri Seymortier

02 juni 2019

16u55 2 Evergem De gemeente Evergem wil het voormalig administratief centrum van Kluizen openbaar verkopen.

De gemeente heeft beslist om het gebouw in de Kluizendorpstraat 80 in Kluizen te verkopen. “Het gaat om het voormalig administratief centrum van Kluizen, maar als gemeentebestuur hebben we dat gebouw niet meer nodig”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Het gebouw werd geschat op 254.000 euro. We hebben het geprobeerd met een online verkoop, maar dat is niet gelukt. We gaan nu een notaris onder de arm nemen, om een klassieke openbare verkoop te proberen. Dat moet wellicht al in de loop van de komende weken lukken.”

Info: www.evergem.be.