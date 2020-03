Evergem treedt strenger op tegen overaanbod textielcontainers Joeri Seymortier

05 maart 2020

12u04 0 Evergem Evergem gaat strenger optreden tegen het overaanbod aan textielcontainers in het straatbeeld.

De laatste tijd duiken steeds meer textielcontainers op in Evergem, van de meest uiteenlopende organisaties. Om orde in de chaos te scheppen, wordt Evergem strenger. “Vanaf nu mogen enkel nog Kringwinkel Ateljee en Vlaams Inzamelcentrum Textiel hun textielcontainers plaatsen in Evergem”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Containers van andere verenigingen en organisaties zijn niet meer toegestaan en worden verwijderd. In textielcontainers mag je al jouw oude kledij achterlaten. Op voorwaarde dat de kledij niet gescheurd, kapot en nat is.”

Ondanks de nieuwe regel zijn er nog textielcontainers genoeg in Evergem. Kringwinkel Ateljee heeft 14 containers staan in de gemeente, het Vlaams Inzamelcentrum Textiel telt er 28 in Evergem. De locaties vind je terug op evergem.be/textielcontainers.