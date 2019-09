Evergem strijdt tegen borstkanker en wil Think Pink-label halen Joeri Seymortier

18 september 2019

09u06 0 Evergem Evergem gaat de strijd aan tegen borstkanker en wil zo het Think Pink-label binnen halen.

Ellen Schatteman, Sheila D’Haemers en Annick Bryon zijn drie geëngageerde vrouwen uit Belzele, en zetten zich al jaren in voor de Think Pink-campagne. Zij overtuigden het gemeentebestuur van Evergem om mee te stappen in het verhaal. De gemeente gaat verenigingen ondersteunen die een actie ten voordele van de vzw Think Pink organiseren. Evergem gaat ook jaarlijks een sensibiliseringsactie organiseren, en zal affiches, spandoeken of vlaggen ophangen aan de gemeentelijke gebouwen en de bibliotheken. “Ook in Evergem wordt één vrouw op acht getroffen door borstkanker”, zegt schepen Kathleen De Poorter (N-VA).” Wanneer Evergem zich drie jaar engageert om aan de slag te gaan in de strijd tegen borstkanker, zetten we ons op de kaart als erkende Think Pink-gemeente.”