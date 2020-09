Evergem start volgend jaar met gft-inzameling aan huis: koop dus niet te veel composteerbare zakken Joeri Seymortier

19 september 2020

17u33 0 Evergem Evergem start volgend jaar met gft-ophaling aan huis. Eind oktober wordt een laatste keer het oude systeem van de ophaling van tuinafval aan huis georganiseerd.

In de week van 19 tot 23 oktober worden in Evergem tuinafval en snoeiresten aan huis opgehaald. “Je kan dan voor de laatste keer het losse tuinafval zoals bladeren, bloemen en planten en grasmaaisel aanbieden in composteerbare zakken”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Nadien doen we dat niet meer, dus koop niet te veel composteerbare zakken. Vanaf april volgend jaar starten we met gft-inzamelingen aan huis: dat is het afval van groenten en fruit, samen met tuinafval. Vanaf dan kan je het losse tuinafval tweewekelijks met de gft-inzameling meegeven. Grof tuinafval en snoeiresten worden nog wel drie keer per jaar gratis aan huis ingezameld.”

Afval beperken

Naast deze nieuwigheid wil de gemeente ook volop inzetten op het kringlopen in de tuin. “Kringlooptuinieren is naast composteren bijvoorbeeld ook mulchmaaien, verhakselen, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, voedselverlies beperken en kippen houden om keukenrestjes te verwerken. Dat zijn allemaal technieken die de biologische kringloop in stand houden. Die biologische kringloop staat voor een actief leven met minder afval”, zegt Sven Roegiers nog.