Evergem start alcohol- en rookpreventie voor vijfde en zesde leerjaar Joeri Seymortier

28 februari 2020

15u11 0 Evergem De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de scholen in Evergem worden weerbaar gemaakt voor de gevaren val alcohol en sigaretten.

Op maandag 2 maart om 10.30 uur is er de toneelvoorstelling Gesmoor in Cultuurcentrum Evergem. De schoolvoorstelling op initiatief van Werkgroep Eigenwijs is het startschot voor het lessenpakket ‘Lol zonder alcohol’, waarmee rond alcohol- en rookpreventie wordt gewerkt. “We gaan voor preventieactiviteiten in het vijfde en zesde leerjaar in de Evergemse scholen”, zegt schepen Kathleen De Poorter (N-VA). “Leerkrachten krijgen een digitale ‘Lol zonder alcohol’-koffer, waarmee ze zelf workshops kunnen geven in de klas. Nog te veel jongeren roken. Eén op de honderd twaalfjarigen rookt dagelijks, bij dertienjarigen stijgt dat naar zes procent, onder veertienjaren 16 procent, onder vijftienjarigen al 28 procent, en van alle negentienjarigen rookt 42 procent dagelijks. Als je eenmaal rookt, stop je er moeilijk mee. Vandaar dat wij graag inzetten op preventie”, klinkt het nog.