Evergem schrapt parkeercontrole al zeker tot 5 april Joeri Seymortier

23 maart 2020

16u57 0 Evergem In Evergem zijn geen parkeercontroles zolang de strenge coronamaatregelen van kracht zijn. Nu al zeker tot 5 april.

Mensen kunnen amper gaan winkelen, dus zijn de parkeerplaatsen in de centrumstraten van de dorpen in Evergem minder snel bezet. Het parkeerbedrijf liet de gemeente weten voorlopig geen mensen de baan op te sturen. “Voor de blauwe zone en de parkeerplaatsen voor kortparkeren zullen er geen controles zijn op de parkeertijd, zijn zolang de federale maatregelen duren. Dat is voorlopig 5 april. Uiteraard moeten we ondertussen alle andere verkeersregels wel correct blijven naleven”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

Burgemeester De Maertelaere roept zijn inwoners op om de maatregelen goed na te leven, voor je eigen gezondheid en die van alle anderen.