Evergem schrapt drie hectare industriegebied in buurt Rabotwegel: “Natuur en open ruimte behouden” Joeri Seymortier

29 september 2020

Evergem schrapt drie hectare industriegebied, en wil dat omzetten naar bufferzone. Zo blijft de zone achter de Durmestraat open ruimte.

Evergem blijft inzetten op open ruimtebeleid. Eerder werd al 160 hectare woonuitbreidingsgebied geschrapt, en werd ook al tien hectare woongebied geschrapt. Nu wordt ook nog eens drie hectare industriegebied geschrapt, ten voordele van natuur en landbouw. “Het gaat om de zone tussen de Rabotwegel en achter de Durmestraat”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “De mensen die daar nu wonen mogen in de toekomst dus rekenen op blijvend groen, in plaats van nieuwe bebouwing of bedrijven.”

De gemeente gaat ook een visie ontwikkelen voor het totale industriegebied Buntstraat-Westebeke, samen goed voor vijftig hectare. “We willen daar voorschriften opnemen zodat er geen sterk milieuhinderende activiteiten op het vlak van geluid en stofhinder kunnen aangevraagd worden”, zegt schepen Roegiers. “Breekinstallaties en sterk hinderende activiteiten zullen dan niet meer kunnen vlakbij de woningen van de Durmestraat en Buntstraat. Er zullen ook voldoende groenbuffers opgenomen worden om het industriegebied visueel te scheiden van het woongebied en agrarisch gebied.”

Over het plan komt er nog een participatiemoment, waarbij alle eigenaars van de woningen en bedrijven aangeschreven worden.