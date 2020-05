Evergem schrapt alle gemeentelijke kermissen tot eind augustus Joeri Seymortier

03 mei 2020

10u32 0 Evergem Evergem beslist door de coronacrisis om alle gemeentelijke kermissen tot en met 31 augustus te schrappen.

Het schepencollege van Evergem trekt de stekker uit alle gemeentelijke kermissen voor de hele zomer. De komende dagen wordt ook een beslissing genomen over de kleinere wijkkermissen van de komende maanden.

Eén van de slachtoffers is de Oogstkermis in Ertvelde, met hun Kermis in het Park. “Momenteel weten wij niet hoe de verspreiding van het virus verder zal evolueren, en welke maatregelen er eind augustus nog van kracht zullen zijn”, klinkt het bij de organisatoren. “Dat maakt het voor ons moeilijk om de organisatie van Kermis in het Park verder te zetten. Daarom drukken wij voor 2020 even de pauzeknop in. In 2021 staan we met volle moed klaar om er een topeditie van te maken.”