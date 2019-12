Evergem rouwt om cafébaas, muzikant en koersliefhebber Georges Van Kerckvoorde (68) Joeri Seymortier en Hans Fruyt

04 december 2019

15u46 26 Evergem Georges Van Kerckvoorde, de cafébaas van ’t Kruisken in Belzele bij Evergem, is overleden. Hij werd amper 68 jaar.

Evergem rouwt om de dood van Georges Van Kerckvoorde. Georges was een opvallende verschijning, maar een man met een gouden hart. Hij was gepassioneerd door muziek. En hij was ook de man die elk jaar verschillende kermiskoersen voor elite zonder contract en beloften organiseerde in zijn dorp. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg waren zijn favoriete reisjes. Hij kwam zowat elke televisie-uitzending opvallend in beeld.

Muziek in zijn hart

Maar Georges was vooral een geliefd cafébaas, organiseerde heel wat activiteiten, en droeg muziek in zijn hart. “Ik herinner mij nog dat ik in 1991 als jonge kerel bij Georges mocht optreden”, schrijft de Meetjeslandse muzikant Bart Van Damme op zijn sociale media. “We werden door Georges als grote artiesten behandeld. Vooraf mochten we het café niet in. We moesten in de legendarische keuken van ‘t Kruisken sandwiches eten. Ons mentaal op ons optreden voorbereiden en wat bier drinken. Optreden in ’t Kruisken is een ritueel. En Georges bepaalt de wetmatigheden van dat ritueel, niemand anders. Wij, jonge snotters, waagden het niet om daar aan te tornen.”

Georges Van Kerckvoorde laat drie dochters na: Mercedes, Gytha en Thalia. Hij had één kleinzoon, Jeroom. De uitvaart vindt plaats op zaterdag 7 december om 11 uur in de parochiekerk Sint-Christoffel in Evergem-centrum. Nadien rust Georges op de begraafplaats van Belzele.