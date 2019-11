Evergem rekent op nieuwe Vlaamse regering voor strengere wetgeving legionella: “Dit mag niet meer gebeuren” Joeri Seymortier

20 november 2019

14u30 0 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem rekent op de nieuwe Vlaamse regering om maatregelen te nemen zodat een legionellaramp zoals dit voorjaar niet meer kan gebeuren.

Evergem stond in het voorjaar in het middelpunt van het nationaal nieuws, nadat legionella was uitgebroken, en er ook dodelijke slachtoffers te betreuren vielen. In totaal werden 32 mensen besmet, waarvan er twee overleden. Ondertussen is het maanden stil rond het dossier, maar Groen Evergem wil weten of er nu lessen getrokken zijn uit de dramatische gebeurtenissen in de bedrijvenzone.

“Het gerechtelijk onderzoek loopt, en zolang is het voor ons als gemeente eigenlijk verboden om te communiceren”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Natuurlijk blijven de gebeurtenissen niet zonder gevolgen. Vanuit de gemeente schrijven wij alvast de nieuwe Vlaamse regering aan. Blijkbaar is onze wetgeving minder streng dan die in Nederland en Duitsland, en daar moet iets aan gebeuren. We gaan als gemeentebestuur natuurlijk nooit kunnen zeggen dat zoiets zeker niet meer zal gebeuren. Maar samen met de stad Gent en de haven willen we er wel alles aan doen, om de risico’s tot een absoluut minimum te herleiden”, klinkt het nog.

Ook Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) houdt een vinger aan de pols. Ze stelde al een schriftelijke vraag aan de minister, en zal het dossier in Brussel op de voet blijven volgen.