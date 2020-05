Evergem pompt 700.000 euro in coronaherstel: ‘warme bonnen’ voor gezinnen en bedrijven, terrassenplan voor horeca Joeri Seymortier

26 mei 2020

09u08 6 Evergem Evergem pompt 700.000 euro in het herstelplan voor de coronacrisis. Elk gezin krijgt tegen de zomer een Warm Evergem Bon van 20 euro. Voor getroffen ondernemers wordt dat een bon van 200 euro, tot zelfs 400 euro voor starters. Evergem investeerde ook al 230.000 euro in mondmaskers, en er ligt voor de horeca ook een terrassenplan op tafel.

Tegen de zomervakantie krijgt elk gezin van de gemeente een Warm Evergem Bon van 20 euro in de bus. “Per adres is er één exemplaar”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Ook de zorginstellingen krijgen zo’n bon voor elke bewoner die daar gedomicilieerd is. Ook voor de bedrijven zijn er E-bonnen. Alle bedrijven die een hinderpremie kregen, ontvangen een pakket bonnen ter waarde van 200 euro. Voor starters doen we nog een extraatje. Alle startende ondernemingen sinds 1 maart 2018 die een hinderpremie kregen, ontvangen een pakket waardebonnen van 400 euro in plaats van 200 euro. Bij de gezinnen belandt de bon sowieso in de bus. Bedrijven die de hinderpremie kregen, moeten hun bonnen aanvragen bij het gemeentebestuur. Alles samen investeren we als gemeente zo 400.000 euro, die door de bonnen rechtstreeks naar de lokale economie gaat.”

Wij vragen om de bonnen bij voorkeur te gebruiken bij een ondernemer die verplicht zijn deuren moest sluiten. Voor hen is het verlies het grootst Daniël Van De Velde, voorzitter Adviesraad Lokale Economie

De handelaars zijn blij met de maatregel. “Elke ondernemer is getroffen door het coronavirus, dus de 400.000 euro bonnen zullen bij de ondernemers meer dan welkom zijn”, zegt Daniël Van De Velde, voorzitter van de Adviesraad Lokale Economie (ALE) in Evergem. “De bonnen moeten sowieso bij de Evergemse middenstand gebruikt worden. Wij vragen om ze bij voorkeur te benutten bij een ondernemer die verplicht zijn deuren moest sluiten. Voor hen is het verlies het grootst.”

“Geef je bon weg”

De gemeente lanceert ook een sociale oproep. “Sommige gezinnen zullen de bon van 20 euro misschien niet meteen nodig hebben. Je kan de Warm Evergem Bon die je binnenkort in je brievenbus vindt, ook altijd doorgeven aan een vereniging, een buur in nood of aan het OCMW. Zo krijgen de mensen die de steun het hardst nodig hebben, een extra duwtje in de rug”, zegt schepen Depoorter.

Horecazaken kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om openbaar domein of parkeerplaatsen voor de deur in te palmen voor hun terrassen Schepen Kathleen Depoorter (N-VA)

Evergem heeft ook een terrassenplan klaar voor de horeca. “Horecazaken kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om openbaar domein of parkeerplaatsen voor de deur in te palmen voor hun terrassen”, zegt Kathleen Depoorter. “De inname is gratis, maar er moet wel een vergunning aangevraagd worden. Vlot verkeer en een vlotte doorgang moeten natuurlijk altijd gegarandeerd blijven. Pleinen inpalmen, is voorlopig niet aan de orde. Daarvoor zouden de obers te veel de straat moeten oversteken met volle plateaus, en dat lijkt ons te gevaarlijk.”

Overheid gedepanneerd

Evergem speelde in het Meetjesland ook een voorbeeldrol wat de mondmaskers betreft. Die zijn ondertussen allemaal bedeeld, en dat heeft 230.000 euro gekost. “Als gemeente hebben we een voortrekkersrol gespeeld, en hebben we de hogere overheid eigenlijk gedepanneerd”, vertelt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Elke Evergemnaar heeft nu al chirurgische maskers in huis. Het herbruikbaar stoffen mondmasker komt er tegen 12 of 13 juni aan. Gelukkig, want de beloofde filters en het beloofde masker van de federale regering zijn er vandaag nog lang niet. Daar is veel fout gelopen”, zegt de burgemeester.