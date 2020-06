Evergem organiseert coronaveilige speelpleinwerking: op 6 locaties, met bubbels van maximum 40 kinderen Joeri Seymortier

09 juni 2020

14u07 1 Evergem Evergem organiseert deze zomer speelpleinwerking, maar doet dat op zes verschillende locaties. Zo kunnen de kinderen het best uit elkaar gehouden worden.

Deze zomer biedt Evergem opnieuw speelpleinwerking aan, en dit van 2 juli tot 27 augustus. Vanaf woensdag 10 juni kan je inschrijven. “We werken met bubbels van maximum 40 kinderen en 10 begeleiders”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Die bubbel geldt voor een volle week. Er is speelpleinwerking in de gemeentelijke basisscholen van Evergem, Sleidinge en Wippelgem, aan het Huis van Jef in Ertvelde, het kasteeldomein van Wippelgem en in de school Braambos in Doornzele.”

Er worden bubbels gemaakt van 50 personen: 40 kinderen en 10 begeleiders. Wie inschrijft, moet dat voor een volle week doen. “Binnen de bubbels is contact mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mond- en neusbescherming dragen. Verschillende bubbels per locatie kunnen, maar worden dan wel fysiek gescheiden. Wanneer er contact is tussen verschillende bubbels, moeten de afstandsregels gerespecteerd worden. Wie ziek is, mag niet deelnemen”, zegt schepen Ketels nog.

Je kan inschrijven via evergem.be/vrijetijdsloket of 09/216.05.00.