Evergem onderzoekt project rond promotie herbruikbare luiers bij baby’s Joeri Seymortier

02 juni 2019

19u25 0 Evergem Evergem onderzoekt of de gemeente een rol kan spelen in de promotie van herbruikbare luiers bij ouders van jonge baby’s.

Groen legde het dossier op de tafel tijdens de laatste gemeenteraad. “Herbruikbare luiers zijn in de eerste plaats veel beter voor het milieu dan de wegwerpluiers”, zegt gemeenteraadslid Paul De Neve (Groen). “Baby’s en peuters die herbruikbare luiers gebruiken zijn ook sneller droog, en dat is goed nieuws voor de kleuterjuffen van onze scholen. We moeten jonge ouders belonen die voor herbruikbare luiers kiezen. Een premie bij de aankoop? Een groepsaankoop organiseren? In Gent geven ze alvast het goede voorbeeld.”

Schepen Sven Roegiers (CD&V) is het voorstel alvast genegen. “Als jongste schepen ben ik de luiers zelf het meest recent ontgroeid”, knipoogt schepen Roegiers. “In Lochristi, Zelzate en Gent zijn er al voorbeelden, en die gaan we zeker bestuderen. Herbruikbare luiers promoten zou een van de mogelijkheden zijn om onze afvalberg te verkleinen. We onderzoeken de mogelijkheden”, zegt de schepen nog.