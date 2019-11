Evergem moet noodgedwongen stoppen met WhatsApp Joeri Seymortier

22 november 2019

09u51 0 Evergem Via WhatsApp een berichtje sturen naar de gemeente Evergem? Vanaf 1 december zal dat niet meer mogelijk zijn.

Tijdens de openingsuren van de gemeentediensten Evergem kan je als burger iets melden via Whatsapp, op het nummer 0476/50.46.66. Maar niet voor lang meer. “Vanaf 1 december stoppen we als gemeente met WhatsApp”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Je kan ons vanaf dan geen vragen, meldingen of suggesties meer doorgeven via WhatsApp. WhatsApp dwingt overheden om te stoppen met het particulier gebruik van het kanaal. Stoppen we niet, dan krijgen we een fikse geldboete. Omdat overheden momenteel niet toegelaten worden op WhatsApp Business dwingt WhatsApp ons helaas om te stoppen met deze dienstverlening.”

Je kan de gemeente wel nog online bereiken via Messenger, via de livechat op de gemeentelijke website en ook via www.evergem.be/meldpunt.