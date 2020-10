Evergem maakt werk van veilige schoolomgevingen Joeri Seymortier

09 oktober 2020

Evergem zet in oktober extra in op verkeersveiligheid, en pakt in dat verhaal ook de schoolomgevingen mee.

“De schoolomgevingen krijgen extra aandacht door een markering ‘SCHOOL’ op de rijweg”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “In de buurt van alle scholen staan ondertussen ook gele potloodborden die er op wijzen dat er in die buurt veel schoolverkeer is. Het Gilbert Braeckmanplein in Evergem kreeg onlangs en nieuw wegdek, en daar worden de parkeerstroken gemarkeerd. Tegenover het politiecommissariaat komt een parkeerstrook voor fietsers en motors. Auto’s kunnen in die strook niet parkeren, omdat de rijweg te smal is. Het is een drukke verkeersas, waarlangs ook veel kinderen en jongeren naar school rijden. Door die aangepaste markering kunnen zij veiliger van en naar school fietsen.”

Veilige fietsovergangen

In straten waar geen volledig doorlopend fietspad naast de weg ligt, worden de overgangen van fietspad naar rijweg extra gemarkeerd met gele stroken. Er komen ook fietssymbolen om chauffeurs duidelijk te maken dat er ook fietsers op de rijweg kunnen rijden.