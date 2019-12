Evergem maakt identiteitskaart en reispassen iets duurder Joeri Seymortier

27 december 2019

10u29 0 Evergem Evergem maakt de kostprijs van onder andere de elektronische identiteitskaart en de reispassen vanaf 1 januari iets duurder.

De kostprijs van enkele producten van de Dienst Burgerzaken gaat vanaf 1 januari 2020 de hoogte in. Volgens de gemeente was het een tijd geleden dat er nog prijsaanpassingen kwamen, en is dat nodig om de prijs gelijk te houden aan de kosten die de gemeente heeft voor de aanmaak van de documenten.

Een elektronische identiteitskaart aanvragen kost nu 20,70 euro en dat stijgt naar 22,60 euro. Een kids-id kost nu 6,40 euro en dat stijgt naar 9,40 euro. Een reispas voor een volwassene stijgt van 68 naar 73 euro, en een reispas voor een minderjarige stijgt van 35 naar 43 euro.

Een huwelijk op donderdag en vrijdag is gratis. Wie er een trouwboekje bij wil, betaalt 25 euro. Wie op andere dagen wil trouwen, betaalt 150 euro. Ook daar komt nog eens 25 euro bovenop als je een trouwboekje wil.

Groen Evergem is niet opgezet met de prijsstijgingen. “De belastingen in Evergem blijven gelijk, maar er zijn sterke verhogingen bij heel wat retributies”, zegt Eddy Colombeen. “Retributies zijn asociaal, want iedereen betaalt hetzelfde tarief. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen mensen die het financieel beter hebben en mensen die het financieel moeilijker hebben.”

