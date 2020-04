Evergem lanceert al meer dan 20 ‘warme initiatieven’ in coronatijd Joeri Seymortier

20 april 2020

14u21 0 Evergem Onder de noemer #warmevergem biedt de gemeente Evergem nu al meer dan twintig initiatieven aan om de coronacrisis door te komen.

Op de pagina www.evergem.be/warm worden alle initiatieven gebundeld. “Lang thuis zitten, met weinig sociaal contact, is voor niemand aangenaam”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Met Warm Evergem dragen we zorg voor elkaar. We blijven zoeken naar aangenaam tijdverdrijf en hulpmiddelen om mensen uit hun isolement te halen, zodat ze niet vereenzamen. We willen onze inwoners mentaal en fysiek gezond houden.”

De lijst met initiatieven wordt steeds langer. Zo worden alle tachtigplussers opgebeld, kan je affiches downloaden om voor je raam te hangen, en is er de bib aan huis. Evergem heeft ook een boodschappendienst voor wie niet zelf naar de winkel kan, toont al meer dan 10 foto’s uit de dorpen in de rubriek ‘Het venster van Evergem’, serveert een lijst met vrijwilligers die je hond willen uitlaten, somt op waar je eten kan afhalen, en leert zelfs hoe je zelf mondmaskers kan maken.

Voor de diensten aan huis kan je reserveren of aanmelden via 09/216.05.00 of online via evergem.be/warm.