Evergem krijgt volgend jaar première familiemusical ‘Arthur en de strijd om Camelot’ Joeri Seymortier

10 december 2019

14u27 2 Evergem Event-Team is gestart met de repetities voor de familiemusical ‘Arthur en de strijd om Camelot’. De première vindt plaats op 10 april 2020 in het CC Evergem.

Acteur en zanger Christof Chapsis wordt in 2020 tot koning gekroond. Hij zal de rol van koning Arthur vertolken in de avontuurlijke familiemusical ‘Arthur en de strijd om Camelot’. Deze voorstelling van productiehuis Event-Team en I&L Entertainment zal in april en mei toeren langs tien Vlaamse theaters, met Evergem als premièreplaats.

Christof Chapsis studeerde Muziektheater en was al te zien in ’14-18’ en ‘Marie-Antoinette’. Hij vertolkte gastrollen in ‘Familie’, ‘Roller Disco’ met K3, ‘Campus 12’ en in verschillende reclamespots. In het nieuwe seizoen van ‘D5R’ vertolkt hij de rol van Milan. Hij is ook presentator en actief als solozanger in de commerciële muziek onder zijn eigen naam.

Info en tickets via www.event-team.be.