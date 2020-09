Evergem krijgt fietsbibliotheek: elk schooljaar fiets huren op maat van je kind Joeri Seymortier

25 september 2020

16u21 6 Evergem Evergem gaat werk maken van een fietsbibliotheek. Zo kunnen kinderen steeds met een gepaste fiets naar school.

Groen Evergem zette het punt op de gemeenteraad en kreeg ook de steun van de meerderheid. CD&V en N-VA hadden de oprichting van een fietsbibliotheek al in het achterhoofd. “In de fietsbibliotheek leen je een kinderfiets zoals je in een bibliotheek boeken leent”, klinkt het. “Het project is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Met een jaarabonnement heb je een jaar toegang tot een kwalitatieve kinderfiets op maat. Is de fiets te klein geworden? Dan breng je hem terug en krijg je een grotere mee. De fietsen worden bij elke wisselbeurt opnieuw nagekeken en indien nodig hersteld. Zo heeft je kind altijd toegang tot een kwaliteitsvolle kinderfiets op maat.”

Wat het gaat kosten, staat nog niet vast. In Hasselt worden prijzen tussen twintig en dertig euro per jaar aangerekend. Annie Goethals (CD&V) is al sinds 2018 vragende partij voor de oprichting van een fietsbibliotheek in Evergem. “Al te vaak zie je kinderen op een te kleine of te grote fiets rijden en dat is gevaarlijk. In een fietsbibliotheek heb je voor een klein prijsje altijd de juiste maat van de fiets. Elk kind heeft het recht op veilig fietsen”, zegt Goethals.