Evergem krijgt eigen kindergemeenteraad Joeri Seymortier

17 december 2019

13u48 2 Evergem Evergem wil ook kinderen inspraak geven in het beleid, en wil vanaf volgend jaar een kindergemeenteraad installeren.

Voor de samenstelling van de kindergemeenteraad kijkt het gemeentebestuur van Evergem naar kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. “We willen een kindergemeenteraad samenstellen, met kinderen uit alle scholen van onze gemeente. Over alle onderwijsnetten heen”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “We mikken op september 2020 voor de start van ons project. Het is de bedoeling dat de kinderen van de gemeenteraad een paar keer per jaar een agenda opstellen met punten die zij belangrijk vinden, of suggesties die zij in Evergem anders willen zien. Wij gaan die voorstellen dan samen met de kinderen bespreken. Het schepencollege bekijkt nadien welke voorstellen realistisch zijn, en uitgewerkt kunnen worden”, klinkt het nog.