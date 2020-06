Evergem krijgt eerste fietsstraat: fietsers baas op as Braeckmanplein en Bibliotheekstraat Joeri Seymortier

10 juni 2020

Evergem krijgt binnenkort de eerste fietsstraat in de gemeente. Op de as van het Braeckmanplein en de Bibliotheekstraat krijgen fietsers voorrang.

Er wordt gewerkt aan het Haantje en het Braeckmanplein in Evergem. “In het dorpscentrum van Evergem wordt de verzakte beklinkering weggenomen op het Gilbert Braeckmanplein”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De werken gebeuren ook in een stuk van de Kapellestraat. De klinkers worden vervangen door een verharding in asfalt. Het schepencollege heeft beslist dat de horizontale as van het Braeckmanplein en de Bibliotheekstraat de allereerste fietsstraat van Evergem zal worden. We werken momenteel de flankerende maatregelen uit en hopen deze in de loop van dit najaar te kunnen doorvoeren. De vervanging van de beklinkering door meer fietsvriendelijke asfalt is al een eerste stap.”

In een fietsstraat krijgen fietsers absolute voorrang. Wagens mogen door de straat rijden, maar mogen niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden, en mogen ook geen fietsers inhalen.