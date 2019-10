Evergem krijgt 3,69 miljoen euro van Vlaanderen: “Extra groen en veilige fietspaden” Joeri Seymortier

08 oktober 2019

16u14 0 Evergem Evergem krijgt 3.697.190 euro extra investeringsbudget dankzij het nieuw Vlaams regeerakkoord.

De nieuwe Vlaamse regering komt de plattelandsgemeenten te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen, in het zogenaamde Open Ruimtefonds. Evergem krijgt een mooi deel van de koek. “Dat financieel extraatje komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, zegt Kamerlid en Evergems schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Met dit geld kunnen we onze gemeente nog beter maken. N-VA Evergem wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur verder gaat op het elan van de vorige legislatuur, en verder werkt aan het open ruimte beleid en nog meer groen. Bovendien pleiten wij er voor om veilige fietsverkeer in onze gemeente verder te faciliteren dankzij deze extra middelen”, zegt Depoorter nog.