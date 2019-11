Evergem kondigt algemeen verbod op feestvuurwerk af voor oudejaarsavond Joeri Seymortier

30 november 2019

09u14 0 Evergem Op oudejaarsavond zal je dit jaar in Evergem geen vuurwerk mogen afsteken in je tuin. Er komt een algemeen verbod.

De gemeenteraad keurde het aangepaste politiereglement goed. “Een van de aanpassingen is het algemeen verbod op particulier vuurwerk”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Tot vorig jaar was het toegelaten om op oudejaarsnacht feestvuurwerk af te steken, maar voortaan mag dat niet meer. Vuurwerk afsteken door particulieren was al langer algemeen verboden door de Vlaamse Overheid. De gemeenten konden een uitzondering maken. In Evergem was er een uitzondering op oudejaarsnacht tussen middernacht en 1 uur. Die uitzondering is nu niet meer.”

Maar waarom dit verbod? “Eerst en vooral voor het brandgevaar. Er zijn teveel ongevallen met gekwetsten en brand. Maar we doen het ook voor het dierenwelzijn. Dieren zijn bang van de knallen en breken vaak uit. Dieren in paniek kunnen in gevaar zijn of anderen in gevaar brengen. En vuurwerk is ook vervuilend voor het milieu”, zegt de burgemeester nog.

Professioneel vuurwerk bij evenementen mag wel nog. Maar dat moet wel op voorhand aangevraagd worden bij de gemeente.