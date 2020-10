Evergem kiest voor eenrichtingsverkeer in Warmoesstraat in Doornzele Joeri Seymortier

12 oktober 2020

15u49 5 Evergem Er komt een systeem van eenrichtingsverkeer in de Warmoesstraat in Doornzele bij Evergem.

“In de Warmoesstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in het deel tussen de Pastinaakstraat en Schaperij”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Het is nog mogelijk om van de Pastinaakstraat richting Warmoesstraat te rijden, maar omgekeerd niet meer. De maatregel gaat in zodra de borden er staan. We voeren deze maatregel in om ervoor te zorgen dat automobilisten de Pastinaakstraat alleen nog kunnen inrijden via de Lochtingstraat. Anders is de kans groot dat ze via de wijk Warmoesstraat en Schaperij naar de Pastinaakstraat rijden, wat overlast veroorzaakt voor deze bewoners. Daar willen we een eind aan maken.”