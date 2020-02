Evergem keurt LGBT-vrije zones in Polen af met motie Joeri Seymortier

03 februari 2020

08u41 0 Evergem De gemeenteraad van Evergem heeft een motie gestemd, waarin ze haar afkeur uit tegen de LGBT-vrije zones die nu in Polen opduiken.

In Polen worden nu zones afgebakend waar holebi’s niet meer welkom zijn. Evergem heeft sinds 2008 een officiële vriendschapsband met de Poolse stad Stalowa Wola. Die stad ligt in een district dat zichzelf uitgeroepen heeft tot LGBT-vrije zone. Dat vindt Christine De Wispelaere van Sterk niet kunnen. “Wij moeten met de gemeenteraad een motie stemmen om te laten zien dat we hier niet mee akkoord gaan”, zegt Christine De Wispelaere. “Wij vragen om dit discours formeel te verwerpen. Dit is een ernstige schending van de mensenrechten. Evergem moet zoiets afkeuren.”

De gemeente keurde de motie goed en zal die overmaken aan de Poolse ambassadeur. Vlaams Belang keurde de motie als enige niet goed. “Elk land moet zijn eigen ‘patatten’ schillen en koken”, meent Fernand Deliaert. “Ik hou niet van bemoeienissen. Laat mensen hun plan trekken in hun eigen land. Zij zijn daar baas”, meent de man.