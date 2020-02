Evergem investeert in 500 nieuwe straatbomen Joeri Seymortier

28 februari 2020

10u09 0 Evergem Evergem maakt de straten groener en investeert dit voorjaar in de aanplant van 500 nieuwe straatbomen.

Evergem zet zwaar in op groen. Niet alleen in de koppelingsgebieden, maar ook in het straatbeeld. “In de Kalestraat, Lisstraat, Pinksterbloemstraat, Dotterbloemstraat en Gravenplein werden nieuwe bomen geplant”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Vorige winter velden we ook een aantal straatbomen, en die gaan we vervangen. Dat gebeurt in Kartuizerlei, Merelstraat, Jacob Van Arteveldelaan en Doornzele Dries. Het uiteindelijke doel is om iedere Evergemse straat van straatbomen te voorzien. Daarom planten we deze legislatuur jaarlijks honderden extra straatbomen aan. Een pluim voor de medewerkers en de werkmannen van onze gemeentelijke groendienst, die echt wel een tandje bijsteken.”