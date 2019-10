Evergem in beroep tegen twee windmolens langs R4 Joeri Seymortier

01 oktober 2019

09u22 1 Evergem De gemeente Evergem gaat bij de bevoegde minister in beroep tegen de vergunning die verleend werd voor de bouw van twee windmolens langs de Jacques Paryslaan (R4) ter hoogte van de Leegstraat.

De provincie heeft de omgevingsvergunning verleend aan Aspiravi voor het bouwen en exploiteren van twee windturbines in Evergem, langsheen de Jacques Paryslaan ter hoogte van de Leegstraat. Maar de gemeente Evergem wil daar alsnog een stokje voor steken. “Wij zijn van oordeel dat de twee grootschalige windturbines niet passen binnen een open, ongeschonden agrarisch gebied”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “De molens zijn volgens ons een aantasting van de landschappelijke waarde van de omgeving. Als gemeentebestuur vinden wij dat windturbines eerst in de prioritaire zones moeten gebouwd worden. Wij willen dan ook dat in de eerste plaats de Gentse kanaalzone maximaal ontwikkelen als een energielandschap.”

De aanvraag kreeg eerder al een negatief advies van het gemeentebestuur. De provincie trad de bezwaren van de gemeente niet bij en verleende de vergunning toch. Het schepencollege van Evergem heeft dan ook beslist om bij de bevoegde minister beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de deputatie van de provincie.