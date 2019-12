Evergem huldigt sportkampioene Laurena Van Leeuwen Joeri Seymortier

26 december 2019

14u42 0 Evergem Het gemeentebestuur van Evergem heeft Laurena Van Leeuwen ontvangen, voor haar sterke prestaties in het ropeskippen.

De gemeente Evergem gaat voortaan ook uitzonderlijke sportprestaties huldigen, en die mensen ontvangen op het Kasteel van Wippelgem. “Laurena Van Leeuwen was de eerste in het rijtje”, zegt schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “Ropeskipping begint waar touwtjespringen eindigt. Het is een gevarieerde sport die coördinatie, uithouding, snelheid en ritme combineert. Laurena haalde provinciale, Belgische, Europese en wereldtitels binnen. Zowel in team als in individueel heeft Laurena een topjaar achter de rug”, klinkt het nog.