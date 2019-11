Evergem houdt herdenking Wapenstilstand dit jaar in Ertvelde Joeri Seymortier

03 november 2019

10u34 0 Evergem Op maandag 11 november wordt ook in Evergem de Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog herdacht. Op 8 november zijn er al momenten in de negen dorpskernen.

De gemeente kiest op 11 november voor één centraal herdenkingsmoment in Ertvelde. Verzamelen om 9.15 uur in de kerk van Ertvelde, voor een bezinningsmoment, bloemenhulde aan de oude begraafplaats, een plechtigheid aan het monument aan de kerk, en aansluitend is er een receptie. Om 13 uur is er een herdenkingsmaaltijd in Restaurant Prins Cardinael en in het Sanderushuis, maar daarvoor moet op voorhand ingeschreven worden.

Op vrijdag 8 november herdenkt de gemeente ook al Wapenstilstand in de negen dorpskernen, samen met de vaderlandslievende verenigingen, de leerlingen van de plaatselijke scholen en muzikanten. In Wippelgem om 8.45 uur op de begraafplaats, in Evergem-Centrum om 9.30 uur op het Gilbert Braeckmanplein, in Kerkbrugge-Langerbrugge om 10 uur op de begraafplaats, in Doornzele om 11 uur op de begraafplaats, in Rieme om 11 uur aan het monument in de Kanaalstraat, in Belzele om 13 uur op de begraafplaats, in Kluizen om 13.30 uur aan de kerk, in Sleidinge om 14.30 uur aan de kerk en in Ertvelde om 14.30 uur aan de kerk.

Info: www.evergem.be.