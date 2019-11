Evergem heeft nog 300 hectare bedrijventerrein braak liggen: “Extra jobs en extra inkomsten voor gemeente” Joeri Seymortier

21 november 2019

12u07 0 Evergem Evergem heeft nog 300 hectare bedrijventerrein braak liggen. Dat bleek bij de opening van de nieuwe havenweg in Rieme.

Donderdagvoormiddag is de nieuwe havenweg in Rieme bij Evergem officieel geopend. Na de opening van het Hollands Complex op de R4, is de havenweg een nieuwe troef om vrachtwagens weg te houden uit de dorpskernen. Evergem leeft voor een groot deel van de industrie aan de rand van de haven. En dat moet in de toekomst nog uitbreiden.

“De ligging van Evergem is economisch een geweldige troef”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Evergem ligt vlakbij de R4, in de onmiddellijke nabijheid van de N49 Knokke- Antwerpen en de op- en afritten van de autosnelwegen. Naast de reeds bestaande bedrijventerreinen Durmakker en Nest, zijn er op ons grondgebied nog ruim 300 hectare te ontwikkelen bedrijventerreinen beschikbaar. Naast de Kluizendokken gaat het om een kleine 100 hectare in Rieme-Noord. Daar zit ook een zone voor lokale bedrijvigheid. Gunstig voor potentiële investeerders is dat we daar te maken hebben met bedrijventerreinen en met havengebied, waar de wet op de havenarbeid niet van toepassing is. Dit biedt heel wat opportuniteiten op economisch vlak. Extra jobs en ook extra inkomsten voor de gemeente, we moeten daar niet flauw over doen. Het is voor ons als gemeente een belangrijke uitdaging om die economische ontwikkeling te verzoenen met de leefbaarheid van onze kanaaldorpen en met de verkeersveiligheid langsheen de zeer drukke R4. De havenweg in Rieme is een belangrijke stap”, zegt de burgemeester nog.