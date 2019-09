Evergem heeft er vijf straten bij Joeri Seymortier

08 september 2019

14u20 0 Evergem Evergem blijft groeien en heeft er vijf nieuwe straten bij: Kuipken, Pastinaakstraat, Pachtgoederen, Zandeken en de Gipsweg.

De gemeenteraad van Evergem heeft het licht op groen gezet voor vijf nieuwe straatnamen. Kuipken wordt de naam voor de nieuwe zijstraat van de Kuipstraat . De Pastinaakstraat is de nieuwe verkaveling tussen de Warmoesstraat en de Lochtingstraat. De nieuwe wegenis in het Kluizendok krijgt de namen Pachtgoederen en Zandeken.

Ook de Gipsweg is een nieuwe naam die we binnenkort in Waze gaan zien verschijnen. “Het deel voorbij de rotonde, aansluitend op de Gipsweg wijzigt van Callemansputtestraat in Gipsweg vanaf 31 oktober van dit jaar”, zegt schepen Sven Roegiers.