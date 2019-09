Evergem haalt 15.410 euro op met verkoop azalea’s tegen kanker Joeri Seymortier

21 september 2019

14u13 0 Evergem Evergem heeft een succesvol plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker achter de rug, en zamelde meer dan 15.000 euro in.

Het gemeentebestuur van Evergem ondersteunde de actie nu al voor het zevende jaar op rij. Iedereen kon azalea’s kopen ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Verschillende Evergemse vrijwilligers en verenigingen sloegen de handen in elkaar en verkochten samen 2.180 azalea’s”, zegt schepen Kathleen Depoorter (N-VA). “Dat is goed voor een opbrengst van 15.410,80 euro. De Vlaamse Liga tegen Kanker zamelt zo fondsen in die gebruikt worden voor projecten in de palliatieve sector en voor kinderen met kanker, voor de ondersteuning van lotgenotengroepen en voor wetenschappelijk onderzoek. Aan alle mensen die zich belangloos hebben ingezet: een dikke proficiat en een welgemeende dank.”