Evergem groeit en heeft nood aan tweede containerpark (maar dat komt er niet) Gemeente geeft recyclagepark vanaf 2020 in handen van IVM Joeri Seymortier

23 september 2019

16u52 3 Evergem Evergem blijft groeien en heeft volgens de wettelijke voorzieningen nood aan een tweede containerpark in de gemeente. Maar dat zal er niet meteen komen. De gemeente beslist om de uitbating van het recyclagepark in handen van IVM te geven en valt zo buiten de regelgeving dat een tweede containerpark oplegt. “De werking zal er alleen maar beter door worden”, klinkt het.

Vanaf 1 januari 2020 gebeurt de uitbating van het recyclagepark van Evergem door afvalintercommunale IVM. Dat is de vereniging achter de ‘verbrandingsoven’ in Eeklo, die ook instaat voor de afvalophaling in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Door de overname van het recyclagepark door IVM, wil Evergem gaan voor een meer kwalitatieve dienstverlening en moeten kosten bespaard worden. Maar Evergem slaagt er zo ook in om de nood aan een tweede containerpark in de gemeente te omzeilen.

“Volgens het aantal inwoners en de grootte van onze gemeente heeft Evergem stilaan nood aan twee containerparken op het grondgebied”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Maar omdat we nu instappen in het verhaal van IVM, is dat niet nodig. In eerste instantie zullen inwoners van Evergem nog altijd enkel op het containerpark van Evergem terecht kunnen. Maar op termijn is het de bedoeling van IVM om zoveel mogelijk containerparken in het Meetjesland in uitbating te krijgen en dan kan die regel veranderd worden. Waarom zouden inwoners van Sleidinge dan bijvoorbeeld niet naar Waarschoot naar het containerpark kunnen? Het ultieme doel van deze actie is dat iedereen binnen het Meetjesland naar het dichtstbijzijnde containerpark kan, ook al ligt dat in een andere gemeente.”

Gebruiker merkt niets

Voor de gebruiker van het recyclagepark in Evergem verandert er voorlopig niets. “De gemeente blijft eigenaar van de grond en de infrastructuur”, zegt schepen Roegiers. “Ook nieuwe investeringen gebeuren door de gemeente. Evergem behoudt eveneens autonomie over de openingsuren en de tarieven. Het zal altijd de gemeenteraad blijven die daar beslissingen over neemt. Maar binnen IVM is er meer expertise, kunnen we goedkoper gediend zijn met groepsaankopen en kunnen we ook rekenen op een zogenaamde vlinder. Wanneer er vandaag op ons recyclagepark iemand ziek is of vakantie heeft, zitten we daar snel in de problemen. IVM heeft personeel genoeg dat op dat moment kan ingezet worden.”

Andere speler?

Groen Evergem is niet echt opgezet met de nieuwigheid. “Er zijn ook andere spelers op de markt, dus we vinden het niet kunnen dat de gemeente zomaar voor IVM kiest, zonder eens verder te kijken. We hebben als gemeente vanaf volgend jaar sowieso minder te zeggen over ons recyclagepark, maar we blijven wel financieel verantwoordelijk. Een rare situatie”, vindt de Groenfractie uit de gemeenteraad van Evergem.