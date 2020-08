Evergem geeft leefloon aan 168 inwoners: goed voor 760.000 euro Joeri Seymortier

06 augustus 2020

15u11 0 Evergem Evergem heeft vorig jaar aan 168 cliënten van het OCMW een leefloon of een equivalent leefloon uitgekeerd.

De leeflonen zijn samen goed voor meer dan 760.000 euro op jaarbasis. “Bij de leeflooncliënten zien we tussen januari en april 2019 een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen”, zegt schepen van Sociale Zaken Patrick Huyghe (N-VA). “Vanaf mei tot eind vorig jaar weegt het aantal vrouwelijke cliënten door op het aantal mannelijke cliënten. De meeste zitten in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar. Vanaf de leeftijdscategorie 36 tot 45 jaar daalt het aantal leefloondossiers. Het aantal cliënten dat een volledig leefloon krijgt, is duidelijk hoger dan het aantal cliënten met een aanvullend leefloon.”