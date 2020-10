Evergem gaat stap verder in strijd tegen sluikstorten: camerabewaking op cruciale plaatsen Joeri Seymortier

04 oktober 2020

16u11 0 Evergem Evergem zet camerabewaking in om de strijd tegen sluikstort een versnelling hoger te schakelen. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.

Van maandag 5 tot zondag 11 oktober vindt in Vlaanderen de week van de handhaving plaats, met extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. “Een ideaal moment om samen met IVM ons cameraproject uit te rollen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “De camera’s worden ingezet op diverse locaties, met als doel het sluikstorten te ontraden en sluikstorters te vatten. Sluikstorters die betrapt worden riskeren een GAS-boete.”

De camera’s komen in eerste instantie vooral in de buurt van glasbollen, omdat daar heel vaak aan sluikstorten gedaan wordt. IVM benadert handhaving wel in de ruime zin van het woord. “De afvalintercommunale richt zich niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. Het is de bedoeling om mensen ten volle te doen beseffen dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein”, zegt schepen Roegiers nog.