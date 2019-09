Evergem gaat groente-, fruit- en tuinafval vanaf 2021 apart ophalen Joeri Seymortier

27 september 2019

14u53 0 Evergem Evergem gaat het gft-afval, dat is het afval van groenten, fruit en uit de tuin, vanaf 1 april 2021 gescheiden ophalen.

Vandaag mogen schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, keukenafval, etensresten, eierschalen en fijn tuin- en snoeiafval in de compostbak, maar komen die veelal nog in de gewone restafvalzak terecht. Binnen anderhalf jaar gaat Evergem dat zogenaamd gft-afval apart ophalen. Je zal dat dan moeten verzamelen in een aparte box, en die zal regelmatig aan huis opgehaald worden.

“Er zijn al gemeenten die een aparte gft-inzameling doen, naast de ophaling van het huisvuil, papier, karton en pmd”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Evergem gaat vanaf 1 april 2021 ook voluit voor een aparte gft-ophaling. Er mag nu al enkele maanden veel meer in de pmd-zak en door de aparte gft-ophaling zal de restafvalzak van de gemiddelde Evergemnaar nog lichter worden. En dat is ook nodig. Vandaag produceert een gemiddelde inwoner van Evergem nog altijd 164 kilo restafval per jaar. Dat moet zakken naar 130 kilo per jaar.”

De praktische uitwerking van de gft-ophaling in Evergem moet nog uitgerold worden. Er wordt bekeken of een wekelijkse ophaling van de restafvalzak dan nog wel nodig is, omdat er sowieso minder rottende producten in de restafvalzak zullen zitten.